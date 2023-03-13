Опубликовано: 13:49, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дмитрий Песков сообщил, что Москва приветствует шаги, направленные на возобновление диалогов между странами и понижение уровня напряженности, на примере Ирана и КСА.

Мы приветствуем шаги Саудовской Аравии и Тегерана по нормализации отношений и возобновлению дипломатического диалога, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что Москва готова поддержать абсолютно любые шаги, которые в дальнейшем могут привести к понижению уровня напряженности и оптимизации отношений в нестабильных регионах. Особенно, по его словам, если это касается диалога между Тегераном и Эр-Риядом.

Напомним, Иран и КСА подписали документ, предусматривающий возобновление дипломатических отношений. Посредником в урегулировании диалога сыграл Китай.

Также запланирована встреча глав МИД двух стран.