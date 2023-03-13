РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Лукашенко: Беларусь нужна Ирану, а Беларуси нужен Иран  

Лукашенко: Беларусь нужна Ирану, а Беларуси нужен Иран  
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Президенты Ирана и Беларуси констатировали необходимость сотрудничества стран в различных сферах. Кроме того, стороны договорились расширять взаимодействие

Президент Беларуси  Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. В ходе встречи белорусский лидер отметил, что в настоящее время отношения двух стран отличает динамично развивающееся взаимовыгодное сотрудничество.

По словам, Лукашенко в связи со сложной геополитической ситуацией, Беларусь и Иран поняли насколько важны друг для друга.

«Мы поняли, насколько, тесно мы должны сотрудничать в этом мире»,

— сказал он.

В свою очередь, Раиси указал, что страны продолжают усиливать взаимодействие. Далее он подчеркнул, что сейчас имеет место определенный прорыв в отношениях двух государств.

В заключение Раиси также отметил, что визит Лукашенко в Тегеран придаст  большой импульс развитию наших двусторонних отношений.

Иран и Беларусь расширят сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса

Иран и Беларусь расширят сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
660 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version