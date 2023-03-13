Лукашенко: Беларусь нужна Ирану, а Беларуси нужен Иран  

Президенты Ирана и Беларуси констатировали необходимость сотрудничества стран в различных сферах. Кроме того, стороны договорились расширять взаимодействие
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. В ходе встречи белорусский лидер отметил, что в настоящее время отношения двух стран отличает динамично развивающееся взаимовыгодное сотрудничество.
По словам, Лукашенко в связи со сложной геополитической ситуацией, Беларусь и Иран поняли насколько важны друг для друга.
«Мы поняли, насколько, тесно мы должны сотрудничать в этом мире»,
— сказал он.
В свою очередь, Раиси указал, что страны продолжают усиливать взаимодействие. Далее он подчеркнул, что сейчас имеет место определенный прорыв в отношениях двух государств.
В заключение Раиси также отметил, что визит Лукашенко в Тегеран придаст большой импульс развитию наших двусторонних отношений.