Саакашвили: нахожусь «на грани жизни и смерти»

Переведенный из-под стражи на лечение в больницу бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что находится «на грани смерти».
По словам политика, его изначальный вес составлял 120 кг, а сейчас – 64 кг. «Если я стану меньше 60, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность», - сказал Саакашвили.
Далее оппозиционер указал на то, что сейчас у него разрушаются кости и это причиняет ему «мучительную боль».
Защитник Саакашвили Шалва Хачапуридзе констатировал, что состояние его подопечного ежедневно ухудшается.
Напомним, что в начале февраля грузинская оппозиция провела масштабную акцию протеста в в поддержку Саакашвили в трех крупных городах страны - Батуми, Кутаиси и Тбилиси.
Участники акции собрались в центре указанных городов с плакатами с требованиями осободить оппозиционера.