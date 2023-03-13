Саакашвили: нахожусь «на грани жизни и смерти»

Опубликовано: 9:42, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бывший президент Грузии заявил о том, что от полиорганной недостаточности его отделяет четыре килограмма. По словам адвоката Саакашвили, состояние его подзащитного ухудшается с каждым днем

Переведенный из-под стражи на лечение в больницу бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что находится «на грани смерти».

По словам политика, его изначальный вес составлял 120 кг, а сейчас – 64 кг. «Если я стану меньше 60, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность», - сказал Саакашвили.

Далее оппозиционер указал на то, что сейчас у него разрушаются кости и это причиняет ему «мучительную боль».

Защитник Саакашвили Шалва Хачапуридзе констатировал, что состояние его подопечного ежедневно ухудшается.

Напомним, что в начале февраля грузинская оппозиция провела масштабную акцию протеста в в поддержку Саакашвили в трех крупных городах страны - Батуми, Кутаиси и Тбилиси.

Участники акции собрались в центре указанных городов с плакатами с требованиями осободить оппозиционера.