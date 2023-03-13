Китай переживает великое возрождение и будет сотрудничать с США

Опубликовано: 7:40, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лидер Китая заявил о том, что возрождение китайской нации стало необратимым процессом. Также он подчеркнул, что в стране удалось добиться сплочения всех народностей и этнических групп. В свою очередь премьер Госсовета КНР Ли Цян, указал на то, что Китай и США должны перейти к масштабному сотрудничеству

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что китайский народ стал хозяином своей судьбы. также он подчеркнул, что великое возрождение китайской нации уже стало историческим процессом, который не повернуть вспять.

Это заявление глава государства сделал, выступая с речью на заключительном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.

«Китайская нация совершила огромный скачок от того, чтобы встать и обогатиться, к тому, чтобы укрепиться. Великое возрождение китайской нации стало необратимым историческим процессом»

– сказал он.

Далее Си Цзиньпин указал на то, что Компартии Китая удалось сплотить представителей всех народностей и этнических групп.

Китай должен сотрудничать с США

Китай и США должны сотрудничать, выразил уверенность премьер Госсовета КНР Ли Цян. По его словам, продолжение политики сдерживания и давления не выгодно ни одной из сторон.

Ли Цян подчеркнул пополняемость экономик двух стран, исходя из которой каждой из сторон выгоден рост противоположной стороны.

Ранее о желании восстановить каналы связи с Пекином заявлял Белый дом.