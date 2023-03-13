Турецкую Малатью потрясло два землетрясения

Опубликовано: 7:22, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Провинцию Малатья потрясло два землетрясения, магнитуда которых составила 4,7 и 4,5 соответственно

В турецкой провинции Малатья произошло два землетрясения. Магнитуда первого составила 4,7, второго – 4,5.

Очаг первого землетрясения залегал на глубине 10 км в районе Пютюрге, второго также в Пютюрге. На этот раз глубина залегания очага составила восемь километров.

Об этом проинформировало Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

Данных о жертвах и разрушениях нет.

Накануне в центре Турции также было зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,4в 21 километре от города Гёксун с населением более 50 тыс человек. Очаг землетрясения находился на глубине километра. Информации о жертвах и разрушениях нет.

В Турции продолжает расти число жертв февральского землетрясения

Также накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что в стране продолжает увеличиваться число погибших от землетрясения 6 февраля. Согласно последним данным погибли 48 тыс человек. пострадали более 115 тыс человек.