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Казахстан и Туркменистан возобновляют авиасообщение

Казахстан и Туркменистан возобновляют авиасообщение
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В марте будет возобновлено авиасообщение между Казахстаном и Туркменией. Маршрут Алма-Ата – Ашхабад будет осуществляться дважды в неделю

Начиная с 26 марта Казахстан и Туркмения возобновляют авиасообщение, которое было приостановлено в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана сообщили о том, что авиакомпания «Туркменистан» планирует с 26 марта 2023 года возобновить регулярные пассажирские полеты между двумя странами.

Уточняется, что полеты будут выполняться по маршруту Алма-Ата - Ашхабад с частотой два рейса в неделю по вторникам и четвергам.

Цель возобновления авиасообщения – способствовать развитию торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества между странами.

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