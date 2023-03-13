Казахстан и Туркменистан возобновляют авиасообщение

Опубликовано: 5:45, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В марте будет возобновлено авиасообщение между Казахстаном и Туркменией. Маршрут Алма-Ата – Ашхабад будет осуществляться дважды в неделю

Начиная с 26 марта Казахстан и Туркмения возобновляют авиасообщение, которое было приостановлено в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана сообщили о том, что авиакомпания «Туркменистан» планирует с 26 марта 2023 года возобновить регулярные пассажирские полеты между двумя странами.

Уточняется, что полеты будут выполняться по маршруту Алма-Ата - Ашхабад с частотой два рейса в неделю по вторникам и четвергам.

Цель возобновления авиасообщения – способствовать развитию торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества между странами.