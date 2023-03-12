В Турции продолжается рост числа погибших от землетрясения в феврале 

Опубликовано: 23:05, 12 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Турции продолжает расти число погибших от землетрясения 6 февраля. Согласно последним данным погибли 48 тыс человек. пострадали более 115 тыс человек. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции сообщил об увлечении числа жертв землетрясения 6 февраля. По его словам, согласно последним данным землетрясение унесло жизни 48 тыс человек, число раненых превысило 115 тыс. Разрушено более 50 тыс зданий.

Далее Эрдоган отметил, что это землетрясение стало крупнейшим стихийное бедствием столетия. Турецкий лидер также выразил благодарность всем странам поддержавшим Турцию после ЧП.

Турция восстановится после землетрясения

Ранее Минстрой страны заявил о том, что в Турции стартует масштабное строительство в провинциях страны, пострадавших от землетрясения.

В частности, планируется, что на юго-востоке будет построено 309 тыс домов. Сейчас в наиболее пострадавших населенных пунктах для размещения населения возводятся контейнерные городки.