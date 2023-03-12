Турцию и Афганистан потрясли землетрясения

Опубликовано: 17:31, 12 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Землетрясения произошли в центре Турции и Афганистане. Магнитуда землетрясений составила 4,4 и 5,1 соответственно. Данных о жертвах и разрушениях нет

Землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано в центре Турции в 21 километре от города Гёксун с населением более 50 тыс человек. Очаг сейсмособытии располагался на глубине километра. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Землетрясение в Афганистане

Также землетрясение произошло в Афганистане. Его магнитуда составила 5,1. Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 190 км к востоку от города Кундуз. Очаг залегал на глубине 152 км. В результате сейсмособытия также никто не пострадал.