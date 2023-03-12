Лукашенко начинает визит в Иран

Опубликовано: 16:45, 12 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Президент Беларуси начинает официальный визит в Тегеран. Здесь он проведет встречи с первыми лицами страны. На повестке переговоров - обсуждения всех сфер взаимодействия Ирана и Беларуси с акцентом на развитие торгово-экономического сотрудничества.

Президент Беларуси Александр Лукашенко вылетает в Тегеран с официальным визитом. Планируется, что в Иране белорусский лидер проведет встречи с иранским коллегой Эбрахимом Раиси, верховным лидером Исламской Республики Али Хаменеи.

Кроме того, запланированы переговоры с высшими представителями исполнительной и законодательной властей.

На повестке встреч – развитие взаимодействия Беларуси и Ирана по всему спектру двусторонних отношений. Акцент в переговорном процессе будет ставиться на расширение и интенсификацию торгово-экономического сотрудничества. В частности будет обсуждаться развитие проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики.

Также в числе важнейших событий визита Лукашенко в Иран должно стать подписание комплексной дорожной карты всестороннего сотрудничества между двумя странами.

Иран и Беларусь намерены расширять экономическое сотрудничество

Напомним, что визит Лукашенко в Тегеран был согласован во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде в сентябре прошлого года. В феврале 2023 года президент Беларуси провел встречу с послом Ирана. По словам Лукашенко, в настоящее время страны поддерживают стабильный взаимовыгодный диалог, основанный на взаимопонимании и уважении.

В то же время Лукашенко отметил, что необходимо расширять пространство взаимодействия Ирана и Беларуси особенно в вопросе экономического сотрудничества. «Надо в Иране и в Беларуси создавать совместные производства», – говорил он.