В Турции уверены: зерновая сделка будет продлена

Опубликовано: 14:51, 12 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Зерновая сделка продолжится после 18 марта, уверены в Турции. Глава Минобороны страны заявил, что и Россия, и Украина позитивно смотрят на продолжение работы.

В Турции уверены, что зерновая сделка будет продлена, Россия и Украина позитивно смотрят на то, что данное соглашение будет продолжено.

И Москва, и Киев, как стороны сделки, демонстрируют позитивный подход, отмечают в Анкаре. По словам главы турецкого Минобороны Хулуси Акара, в Турции убеждены, что процесс завершится положительно и сделка после 18 марта будет продлена, передает агентство Anadolu.

Напомним, 18 марта 2023 года - день, когда должен завершиться срок работы зернового коридора. С момента соглашения по Черному морю было вывезено порядка 24 млн тонн зерна. По данным Минсельхоза Турции, менее 5,5% зерна по черноморскому коридору было направлено в нуждающиеся страны.

Ранее в МИД РФ подчеркнули, что Москва готова пролонгировать зерновую сделку после 18 марта только при условии выполнения другими партнерами по сделке их обязательств по отношению к России. На данный момент российская сторона видит саботаж части условий соглашения.

Акар признал, что имеются небольшие трудности в реализации договоренностей, но Россия, Украина и ООН работают вместе над их устранением и полноценной реализацией сделки.

Известно, что в ООН хотели бы продления сделки, особый акцент делается на облегчении доступа российских удобрений и зерна на мировые рынки.

Турция также заинтересована в продолжении, и, по итогам контактов с участниками, констатирует: и российская, и украинская стороны "высказывают мнение, что надо продолжать эту работу".