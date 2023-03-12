Опубликовано: 14:01, 12 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Иран за последние 12 месяцев экспортировал рекордные за четыре года объемы нефти. Также за год на 15% увеличился экспорт газа из Ирана.

Экспорт нефти из Ирана за последний год оказался максимальным за четыре года, рассказал иранский министр нефти Джавад Оуджи.

Год по иранскому календарю начинается не 1 января, а 21 марта. Министр, подводя итоги уходящего года, рассказал о рекордном нефтяном экспорте. По его словам, республика вышла на максимальные показатели по экспорту нефти за последние четыре года. За год Иран поставил на мировой рынок на 83 млн баррелей нефти больше, чем годом ранее, отметил он, и на 190 млн баррелей больше, чем двумя годами ранее. Доходы от нефтяного экспорта также выросли за год.

Экспорт СПГ также увеличился, отметил министр. Кроме того, Иран на 15% нарастил экспорт природного газа, передает агентство Tasnim.

Основная часть поставок иранской нефти приходится на Китай. Взаимовыгодное сотрудничество будет расширено. Иран и Китай будут вести совместную разработку нефтяных и газовых месторождений на территории республики, соглашения об этом уже подписаны.

Отметим, что в декабре сообщалось о планах Ирана на 80% увеличить нефтедобычу на месторождении Азар. Кроме того, на юго-западе Ирана были найдены новые залежи нефти.