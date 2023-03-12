Круизный поезд "Жемчужина Кавказа": что изменилось в 2023 году?

Опубликовано: 13:17, 12 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристический поезд "Жемчужина Кавказа" впервые в новом сезоне стартует из Москвы 2 мая. Семидневный маршрут на этот раз изменился, также другими стали состав вагонов поезда и цена путешествия.

С начала мая и до конца сентября у россиян будет возможность отправиться в недельное железнодорожное путешествие из Москвы по СКФО. РЖД вновь запускает поезд "Жемчужина Кавказа".

Первый в сезоне туристический поезд на Кавказ, с посещением Адыгеи, Северной Осетии, Чечни, Дагестана и Кабардино-Балкарии, стартует из Москвы 2 мая. Затем до конца сентября поезд будет курсировать в среднем два раза в месяц, расписание можно уточнить на сайте перевозчика.

Комфортный круизный поезд в ночные часы будет перевозить туристов между городами и республиками, дневные часы путешественники будут проводить в интересных локациях Северного Кавказа.

Какой маршрут у круизного поезда?

Маршрут поезда по Кавказу в этом году выглядит следующим образом: Майкоп – Владикавказ – Грозный – Дербент – Нальчик. "Жемчужина Кавказа", таким образом, становится "отелем на колесах" и позволяет за семь дней посетить сразу пять республик СКФО.

Отметим, что железнодорожный круиз на Кавказ был впервые запущен в 2021 году. В 2023 году маршрут немного изменился, чтобы туристы смогли также побывать в Северной Осетии. Кроме того, увеличился срок пребывания в Дагестане, ставшем в последние году туристическим хитом Северного Кавказа.

Сколько стоит поездка?

В этом году в составе поезда присутствуют купейные вагоны и вагоны класса люкс, все вагоны современные и оборудованы, в том числе, душевыми. В стоимость круиза включен проезд, постельное белье и завтраки. Цена билета в купе круизного поезда начинается от 31,3 тыс рублей.

Экскурсии "Жемчужины Кавказа"

Туристы могут дополнительно приобрести экскурсионный тур на весь срок поездки, его стоимость - 28,4 тыс рублей. В пакет входят экскурсии, трансфер, питание. Программа насыщена. Также предоставляется выбор: посетить в рамках путешествия Северную Осетию или Ингушетию.