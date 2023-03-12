Три месяца длится акция на Лачинской дороге

Опубликовано: 10:56, 12 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Экоактивисты из Азербайджана ровно три месяца проводят мирную акцию протеста на Лачинской дороге. Все это время дорога остается открытой для гуманитарных грузов. Участники акции протестуют против незаконной эксплуатации месторождений на территории Азербайджана.

Мирная экологическая акция на дороге Ханкенди-Лачин стартовала 12 декабря, ровно три месяца активисты выступают против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, а также мешают незаконному использованию дороги.

Три месяца идет бесперебойная экоакция, ее участники, несмотря на сложные погодные условия в зимние месяцы, не оставили свой пост и продолжают привлекать внимание международной общественности к ситуации. Ранее они рассказали корреспонденту "Вестника Кавказа" об успехах и достижениях мероприятия.

Лачинская дорога открыта для гуманитарных перевозок - регулярно по ней проезжают автомобили МККК, колонны российской миротворческой миссии, армянское население Карабаха. Всего с начала акции по дороге проехали свыше 2,5 тыс автомобилей.

На месте акции за это время побывали представители зарубежных СМИ, мировые трэвел-блогеры. Они своими глазами увидели ситуацию на месте экоакции и в регионе, и убедились, что проезд по дороге осуществляется беспрепятственно.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что требование остановить нелегальную эксплуатацию месторождений справедливо, и выразил уверенность, что "экоактивисты не прекратят свою почетную деятельность, пока все их требования не будут исполнены". Экоактивисты не раз подчеркивали мирный характер своего протеста, акция на Лачинской дороге не является "блокадой", о которой говорит армянская сторона, и не носит политический характер. Участники хотят остановить экологический террор в Карабахе и сохранить богатые природные ресурсы региона для будущих поколений.