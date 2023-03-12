Ян уступил Двалишвили на турнире в США и травмировал ногу

Опубликовано: 8:48, 12 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Российский боец Петр Ян уступил грузину Мерабу Двалишвили в главном бою на турнире в США. В ходе поединка россиянин также получил травму ноги.

Российский боец UFC Петр Ян получил травму ноги в ходе боя с представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Помимо травмы ноги, врачи диагностировали у Петра гематому на правом глазу.

Поединок российского и грузинского бойцов был главным на турнире UFC в Лас-Вегасе. Судьи единогласно присудили победу Двалишвили.

На данный момент на счету Яна 16 побед и 5 поражений в MMA. Двалишвили праздновал успех в 15 поединках, еще в 4 он уступал.

Напомним, накануне Усман Нурмагомедов отстоял чемпионский пояс Bellator среди легковесов, одолев Бенсона Хендерсона из США.