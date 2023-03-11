На Ставрополье в ходе ремонта газопровода нашли курган возрастом 5 тыс лет

Опубликовано: 19:42, 11 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В одном из сел Ставрополья обнаружили курган, возраст которого превышает пять тысячалетий. Уникальная находка была сделана специалистами, выполнявшими ремонтные работы на газопроводе.

Специалисты "Газпром трансгаз Ставрополь" наткнулись в селе Безопасном на древнейший курган. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах главы округа в социальных сетях.

Нина Аникеева отметила, что возраст кургана составляет примерно 5 тыс лет. Уникальная находка была сделана во время проведения ремонтных работ на газопроводе.

В свою очередь, в компании поведали, что на месте были найдены семь погребений с древними украшениями, посудой, оружием и другими предметами быта, а также целая семья - мужчина, женщина и двое детей. Все это передали на исследование в Ставропольский государственный краеведческий музей.

Археологи установили, что обнаруженные погребения относятся к периоду от ранней бронзы до Большой Ногайской Орды.

Напомним, в прошлом году древний курган в Новоалександровском округе обнаружил рыбак.