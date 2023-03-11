Азербайджан осудил Иран за полет военного самолета над госграницей

Опубликовано: 18:34, 11 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана вызвал в субботу посла Ирана из-за инцидента с военным самолетом. В ведомстве назвали провокацией полет воздушного судна вдоль границы двух стран и вручили дипломату ноту протеста.

Посла Ирана вызвали сегодня утром в МИД Азербайджана после провокации с участием иранского военного самолета. Там Сейеду Аббасу Мусави вручили ноту протеста, сообщили в МИД и Минобороны Азербайджана.

В совместном заявлении ведомств говорится о том, что 11 марта принадлежащее Ирану военное судно почти 40 минут курсировало вдоль границы двух стран, от Зангиланского до Билясуварского района и в обратном направлении. Оно находилось то в 3-5 километрах от границы, то непосредственно над самой границей.

В тексте обращается внимание на то, что для осуществления такого рода полетов Ирану, согласно международной практике, следовало заранее предупредить о своих планах Азербайджан. Во внешнеполитическом и оборонном ведомствах пояснили, что своими действиями самолет угрожал безопасности гражданской авиации, а также добавили, что подобные инциденты могут привести к дальнейшему обострению в отношениях Баку и Тегерана.

Кроме того, в ведомствах назвали провокацией полет военного воздушного судна длительностью более 30 минут возле освобожденных от оккупации земель.

В заявлении сказано, что Азербайджан осуждает Исламскую Республику за этот недружественный шаг, а также просит Тегеран объяснить свои действия и воздержаться в дальнейшем от подобных провокаций.

Напомним, в том году Иран провел неподалеку от границы с Азербайджаном масштабные военные учения. В начале 2023 года на посольство Азербайджана в Тегеране была совершена вооруженная атака.