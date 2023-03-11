Из Еревана в Москву будет летать новая авиакомпания

Опубликовано: 17:40, 11 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самолеты "Армянских авиалиний" будут летать из Еревана в Москву. Первый такой рейс состоялся 11 марта. Со следующей недели авиаперевозчик начнет совершать полеты из армянской столицы в Сочи, а с 19 марта – в Самару.

Новая авиакомпания "Армянские авиалинии" начала выполнять полеты из Еревана в Москву. Первый такой рейс состоялся сегодня, информирует пресс-служба аэропорта "Звартноц". Рейсы между столицами Армении и России будут осуществляться каждый день за исключением среды и пятницы.

С ближайшего понедельника авиаперевозчик начнет также совершать полеты из Еревана в Сочи. Самолеты между этими городами будут летать по понедельникам и пятницам.

Кроме того, с 19 марта "Армянские авиалинии" соединят Ереван и Самару. Полеты по данному направлению будут выполняться еженедельно по воскресеньям.

Напомним, год назад Armenia Airways начали выполнять прямые рейсы между столицами Армении и России.