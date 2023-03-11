К выборам в Турции допустили 36 партий

Опубликовано: 16:42, 11 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Во всеобщих выборах в Турции смогут принять участие 36 партий, сообщает ЦИК страны. Само голосование стартует в восемь утра 14 мая и завершится в тот же день в пять вечера

В Турции утвердили перечень политических партий, которые смогут поучаствовать в майских выборах, следует из заявления Высшего избирательного совета страны. Всего в список вошли 36 партий.

Согласно постановлению, голосование намечено на 14 мая. Оно продлится 9 часов - с 08:00 до 17:00. После того, как закроются все избирательные участки, начнется подсчет голосов. Параллельно с этим СМИ в режиме онлайн будут публиковать данные обработанных бюллетеней.

В день выборов жители Турции будут выбирать и нового президента, и парламент. В том случае, если ни один из кандидатов на пост главы государства не сумеет преодолеть 50%-ный барьер, 28 мая состоится второй тур.

Изначально всеобщие выборы в Турции должны были провести 18 июня, однако накануне президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому они состоятся почти на месяц раньше. Турецкий лидер объяснил, что перенос выборов на 14 мая обусловлен "сезонными условиями".