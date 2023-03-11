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Дагестан встретит весну обрядом народов республики

Дагестан встретит весну обрядом народов республики
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В честь прихода весны в Дагестане пройдут традиционные обряды. В махачкалинском театре покажут свои представления коллективы из свыше 10 районов республики.

Дагестан 14 марта отпразднует приход весны представлением обрядов творческих ансамблей, написали в пресс-службе Минкульта региона.

Зрители театра им. Горького в Махачкале смогут увидеть обряды "Оц бай", "Дерхъаб хъу", "Новруз байрам", "Интнил хьхьу", "Яран сувар", "Хидин уш", "Эбелцан".

Мероприятие соберет вокруг себя ансамбли и исполнителей из ряда республиканских районов и Хасавюрта. Также будут представлены фольклорно-этнографический коллектив "Айланай" и танцевальный ансамбль "Каспий".

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