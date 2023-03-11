Опубликовано: 14:20, 11 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ильхам Алиев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР, отметив, что сегодня Китай является надежным партнером Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю переизбрания на должность.

В своем письме глава государств отметил развитие межгосударственных связей, которые на сегодняшний день обрели новое содержание. По его словам, итоги голосования показывают доверие и поддержку политическому курсу, направленному на развитие КНР.

Ильхам Алиев напомнил о расширяющихся политических диалогах, успешном сотрудничестве в экономике, транспорте и многих других сферах, партнерстве в рамках проектов "Один пояс - один путь" и "Средний коридор", участии компаний из Китая в восстановлении освобожденных районов Азербайджана, что, как заявил он, говорит о тесных отношениях.

Президент выразил уверенность в продолжении расширения сотрудничества между Азербайджаном и Китаем во всех сферах, а также развития взаимодействия в рамках различных проектов с целью экономического партнерства.

В заключение Ильхам Алиев еще раз поздравил Си Цзиньпина с переизбранием и пожелал ему счастья, здоровья и успехов.