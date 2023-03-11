Авиаперевозчик SunExpress будет совершаться полеты из аэропорта в Тбилиси в три турецких города: Анкару, Измир и Анталью.
Германо-турецкий авиаперевозчик SunExpress станет доступным в Грузии с 28 июня, пишет пресс-служба Объединения аэропортов страны.
Из Тбилисского международного аэропорта будут вылетать самолеты в три турецких города: Анкару, Анталью и Измир.
Как заявил глава Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе, полеты из Антальи в Тбилиси стартуют 28 июня, из Измира – 2 июня, из Анкары – 5 июня, и наоборот.
Компания на первом этапе будет летать в столицу Грузии пять раз в неделю. До запуска первого рейса перевозчик встретится с туроператорами и туристическими агентствами в Тбилиси.