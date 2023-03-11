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Три турецких города и Тбилиси свяжутся прямым рейсом

Три турецких города и Тбилиси свяжутся прямым рейсом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Авиаперевозчик SunExpress будет совершаться полеты из аэропорта в Тбилиси в три турецких города: Анкару, Измир и Анталью.

Германо-турецкий авиаперевозчик SunExpress станет доступным в Грузии с 28 июня, пишет пресс-служба Объединения аэропортов страны.

Из Тбилисского международного аэропорта будут вылетать самолеты в три турецких города: Анкару, Анталью и Измир.

Как заявил глава Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе, полеты из Антальи в Тбилиси стартуют 28 июня, из Измира – 2 июня, из Анкары – 5 июня, и наоборот.

Компания на первом этапе будет летать в столицу Грузии пять раз в неделю. До запуска первого рейса перевозчик встретится с туроператорами и туристическими агентствами в Тбилиси.

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