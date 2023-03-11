Переговоры МАГАТЭ с Ираном пройдут через семь дней

Опубликовано: 7:28, 11 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Очередные переговоры МАГАТЭ с Ираном состоятся через 7-10 дней, сообщил глава агентства Рафаэль Гросси. Точная дата и место встречи на данный момент не определены.

Международное агентство по атомной энергии планирует провести очередные переговоры с Ираном на следующей неделе. Об этом сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Он уточнил, что встреча состоится через 7-10 дней.

Напомним, в начале этого месяца глава МАГАТЭ прибыл в столицу Ирана, где провел консультации с руководителем Организации по атомной энергии, а также пообщался с главой МИД и президентом этой страны. Гросси отметил, что МАГАТЭ и ИРИ готовы оформить соглашение, нацеленное на возрождение Совместного всеобъемлющего плана действий.

Ранее в МАГАТЭ поведали, что обнаружили на территории Исламской Республики обогащенный до 83,7% уран. В Тегеране назвали эту информацию вымыслом.