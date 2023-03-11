РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Головкин не будет защищать титул чемпиона мира

Головкин не будет защищать титул чемпиона мира
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Боксер Геннадий Головкин принял решение отказаться от защиты чемпионского титула по версии WBA. Он должен был сразиться в поединке против кубинца Эрисланди Ларой.

Бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным и кубинцем Эрисланди Ларой не состоится, сообщает пресс-служба WBA.

Как отметили в организации, кубинский спортсмен в таком случае становится единственным чемпионом мира по версии WBA

Боксеры должны были провести поединок за титул чемпион мира по версии WBA в среднем весе (до 72,6 кг), который Головкин успешно защитил в апреле 2022 года.

UFC опустил Махачева в рейтинге лучших бойцов

UFC опустил Махачева в рейтинге лучших бойцов

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
835 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version