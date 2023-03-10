Байрамов рассказал советнику Госдепа о реинтеграции армянского населения Карабаха

Опубликовано: 22:57, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Джейхун Байрамов и Луис Боно провели переговоры в Баку. Дипломаты обсудили ход переговоров по армяно-азербайджанскому мирному соглашению. Министр также рассказал о планах по реинтеграции армянских жителей Карабаха.

Глава МИД Азербайджана рассказал старшему советнику Госдепа о позиции Баку по реинтеграции армянского населения Карабаха.

Встреча Джейхуна Байрамова и Луиса Боно прошла в ходе повторного его визита в Баку.

О чем говорили Байрамов и Боно

На встрече обсуждался ряд региональных вопросов. Дипломаты поговорили о:

ходе переговоров по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией

вопросах, возникших по итогам встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна на Мюнхенской конференции по безопасности

открытии коммуникаций с Нахчываном

нынешнем положении и перспективах делимитации госграницы.

Реинтеграция армянского населения Карабаха

Азербайджанский министр рассказал Боно, что Ереван игнорирует обязательства, взятые им на себя по трехстороннему заявлению, отказываясь выводить своих военных с азербайджанских земель. Кроме того, с армянской стороны регулярно происходят военные провокации.

Байрамов также рассказал о той позиции, которой придерживается Баку относительно реинтеграции армянского населения Карабаха.