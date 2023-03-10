Байрамов рассказал советнику Госдепа о реинтеграции армянского населения Карабаха

Джейхун Байрамов и Луис Боно провели переговоры в Баку. Дипломаты обсудили ход переговоров по армяно-азербайджанскому мирному соглашению. Министр также рассказал о планах по реинтеграции армянских жителей Карабаха.
Глава МИД Азербайджана рассказал старшему советнику Госдепа о позиции Баку по реинтеграции армянского населения Карабаха.
Встреча Джейхуна Байрамова и Луиса Боно прошла в ходе повторного его визита в Баку.
О чем говорили Байрамов и Боно
На встрече обсуждался ряд региональных вопросов. Дипломаты поговорили о:
- ходе переговоров по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией
- вопросах, возникших по итогам встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна на Мюнхенской конференции по безопасности
- открытии коммуникаций с Нахчываном
- нынешнем положении и перспективах делимитации госграницы.
Реинтеграция армянского населения Карабаха
Азербайджанский министр рассказал Боно, что Ереван игнорирует обязательства, взятые им на себя по трехстороннему заявлению, отказываясь выводить своих военных с азербайджанских земель. Кроме того, с армянской стороны регулярно происходят военные провокации.
Байрамов также рассказал о той позиции, которой придерживается Баку относительно реинтеграции армянского населения Карабаха.