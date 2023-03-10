Санкции США против Ирана продлены на год

Опубликовано: 21:29, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Санкции США в отношении Ирана и его ядерной программы будут действовать еще как минимум год – такое решение сегодня принял президент страны Джо Байден.

Президент США Джо Байден принял решение продлить еще на один год режим односторонних американских санкций в отношении Ирана, передает пресс-служба Белого дома.

Документы о продлении антииранских санкций, подписанные Байденом, сегодня были опубликованы на сайте Белого дома, передает ТАСС.

Напомним, антииранские санкции действуют уже на протяжении свыше 40 лет, однако это не мешает Ирану развивать свою промышленность и даже нарастить объем торгового обмена между Ираном и США на 38%, до $51,3 млн.