Вице-мэр Еревана задержан за коррупцию

Опубликовано: 20:49, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В коррупции подозревается заммэра Еревана Геворг Симонян. Он задержан с еще 10 подозреваемыми. Преступление он совершил на посту замглавы Минздрава Армении.

Вице-мэр армянской столицы Геворг Симонян задержан полицейскими, рассказали в Антикоррупционном комитете Армении.

Чиновник, предположительно, участвовал в коррупционной схеме. Вместе с ним задержаны еще 10 ее членов.

В чем подозревают заммэра

По предварительным данным, на посту замглавы Минздрава в 2020-2022 годах чиновник не выполнил свои служебные обязательства, действуя по личным мотивам. Из-за этого государство понесло значительный ущерб.

Коррупционная схема

В комитете уточнили, что Симонян должен был осуществлять координацию с одной из клиник, которой были выделены средства на лечение больных с коронавирусом.

Ее врачи внесли в истории болезни почти 400 пациентов ложную информацию о том, что они якобы лечились в реанимации. При этом медики действовали в сговоре с директором клиники. В результате учреждение необоснованно получило от правительства особо крупную сумму - более 119 млн драмов (около $306 тыс).