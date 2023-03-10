Фехтовальщиков России и Беларуси допустили на мировые турниры

Опубликовано: 19:56, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже с середины апреля российские фехтовальщики смогут принять участие в международных турнирах – такое решение большинством голосов приняли делегаты конгресса Международной федерации фехтования.

Делегаты внеочередного конгресса Международной федерации фехтования (FIE) сегодня большинством голосов одобрили решение о допуске к международным стартам спортсменов из России и Беларуси, сообщил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

Было три голосования: за допуск в личных соревнованиях, за допуск в командных соревнованиях, и за допуск официальных лиц, тренеров и медицинского персонала. Все они были приняты большинством голосов, хотя и с небольшой оговоркой - допуск будет не раньше середины апреля, рассказал Мамедов, передает РИА Новости.

Отрадно, что нет других, более серьезных оговорок, к тому же, первый шаг уже сделан, добавил Ильгар Мамедов.