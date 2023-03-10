Евросоюз не пожелал видеть Россию на конференции по Турции и Сирии

Опубликовано: 18:38, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия не примет участия в донорской международной конференции, участники которой соберутся в Брюсселе 20 марта – решение исключить страну из списков участников сбора средств для пострадавших от мощных разрушительных землетрясений в Турции и Сирии приняла Еврокомиссия.

Евросоюз не пригласит Россию принять участие в донорской международной конференции, организуемой Брюсселем 20 марта для сбора средств пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии, говорится в заявлении Еврокомиссии.

"Конференция доноров, организованная совместно с турецкими властями и под сопредседательством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, будет открытой для государств-членов ЕС, стран-кандидатов и потенциальных кандидатов, соседних стран и стран-партнеров, членов G20 за исключением России - государств-членов Совета сотрудничества государств Персидского залива, а также ООН, международных организаций, гуманитарных организаций и международных и европейских финансовых институтов", - говорится в документе, передает РИА Новости.

ЕС и государства-члены "намерены взять на себя значительные обязательства по дальнейшей помощи, восстановлению и реконструкции в Турции и дальнейшей помощи, и восстановлению в Сирии", говорится в заявлении.

Приглашения на конференцию будут разосланы в ближайшее время.

Столь циничное заявление было сделано Еврокомиссией на фоне того, что именно Россия в числе первых 14 стран направила в Турцию и Сирию своих спасателей и врачей, а также регулярно отправляет в пострадавшие страны грузы гуманитарной помощи.