Опубликовано: 15:38, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Тегеран и Эр-Рияд подписали договор о возобновлении дипотношений по итогам переговоров в Китае. Страны в течение двух месяцев откроют посольства.

Иран и Саудовская Аравия согласились возобновить дипломатические отношения спустя 7 лет, посольства в обеих странах откроются в течение двух месяцев, сообщает издание Tasnim.

Переговоры о возобновлении

Совместный договор о возобновлении отношений был подписан в результате переговоров, которые состоялись в Пекине. Свои подписи под документом поставили глава Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовский коллега. Стороны планируют восстановить отношения и открыть диппредставительства в течение двух месяцев.

Также с целью обсуждения реализации подписанного соглашения пройдет встреча министров иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии.

Разрыв дипотношений

В 2016 году Эр-Рияд разорвал дипломатические отношения с Тегераном после того, как на саудовские диппредставительства в Иране были совершены нападения. Организаторы таким образом выразили недовольство казнью известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра в КСА, однако стороны в последнее время желали урегулировать все разногласия.

В сентябре 2022 года саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман заявлял, что у Эр-Рияда и Тегерана должны быть соседские отношения. Но после начала беспорядков в Иране власти страны обвинили КСА в поддержке протестующих.