Иран и Саудовская Аравия согласились возобновить дипломатические отношения спустя 7 лет, посольства в обеих странах откроются в течение двух месяцев, сообщает издание Tasnim.
Переговоры о возобновлении
Совместный договор о возобновлении отношений был подписан в результате переговоров, которые состоялись в Пекине. Свои подписи под документом поставили глава Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовский коллега. Стороны планируют восстановить отношения и открыть диппредставительства в течение двух месяцев.
Также с целью обсуждения реализации подписанного соглашения пройдет встреча министров иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии.
Разрыв дипотношений
В 2016 году Эр-Рияд разорвал дипломатические отношения с Тегераном после того, как на саудовские диппредставительства в Иране были совершены нападения. Организаторы таким образом выразили недовольство казнью известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра в КСА, однако стороны в последнее время желали урегулировать все разногласия.
В сентябре 2022 года саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман заявлял, что у Эр-Рияда и Тегерана должны быть соседские отношения. Но после начала беспорядков в Иране власти страны обвинили КСА в поддержке протестующих.