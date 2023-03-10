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Москва готова вести диалог с Вашингтоном о работе дипучреждений

Москва готова вести диалог с Вашингтоном о работе дипучреждений
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Россия заинтересована в диалоге с США по вопросу нормализации работы диппредставительств двух стран. Об этом сообщил замглавы российского МИД. По словам Сергея Рябкова, Москва не отказывается разговаривать с Вашингтоном на эту тему.

Россия готова вести диалог с США о путях нормализации работы дипломатических представительств. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Он акцентировал внимание на том, что Москва не отказывается разговаривать с Вашингтоном, а наоборот, заинтересована в этом.

Полтора месяца назад стало известно, что РФ и США собираются провести новый раунд консультаций по нормализации работы посольств.. Предыдущий раунд в прошлом году приняла на своей территории Турция.

Напомним, в конце февраля Россия временно приостановила свое участие в ДСНВ, который действовал с 2010 года.

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