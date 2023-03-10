Опубликовано: 13:13, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за провокациями в Грузии, заявляя, что Россия не имеет отношения к закону об иностранных агентах в этой стране.

Мы внимательно наблюдаем за провокациями в Грузии, власти сами инициировали закон об иноагентах и Россия к этому не имеет никакого отношения, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремль следит за тем, как чья-то рука пытается добавить в Грузию антироссийские элементы, вспоминая обращение президента этой страны Саломе Зурабишвили к народу Грузии из США. Пресс-секретарь добавил, что в России знают о решениях грузинского руководства и следят за ситуацией с большой обеспокоенностью.

Песков: Москва здесь не при чем

Представитель Кремля заявил, что Россия не имеет никакого отношения к грузинскому закону об иностранных агентах "ни по сути, ни по форме", подчеркнув, что закон, который планировал принять парламент Грузии, аналогичен американскому.

Он напомнил, что грузинское руководство и часть депутатов парламента сами инициировали законопроекты, уточнив, что Россия не вмешивается в дела этой страны.

Риски провокаций в Абхазии и Южной Осетии

При этом Песков сообщил о возможных рисках провокаций в Абхазии и Южной Осетии на фоне ситуации в Грузии. По его словам, такие риски, безусловно, существуют.

В заключение он еще раз добавил, что Москва к ситуации в Грузии никакого отношения не имеет.