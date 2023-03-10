Мы внимательно наблюдаем за провокациями в Грузии, власти сами инициировали закон об иноагентах и Россия к этому не имеет никакого отношения, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил, что в Кремль следит за тем, как чья-то рука пытается добавить в Грузию антироссийские элементы, вспоминая обращение президента этой страны Саломе Зурабишвили к народу Грузии из США. Пресс-секретарь добавил, что в России знают о решениях грузинского руководства и следят за ситуацией с большой обеспокоенностью.
Песков: Москва здесь не при чем
Представитель Кремля заявил, что Россия не имеет никакого отношения к грузинскому закону об иностранных агентах "ни по сути, ни по форме", подчеркнув, что закон, который планировал принять парламент Грузии, аналогичен американскому.
Он напомнил, что грузинское руководство и часть депутатов парламента сами инициировали законопроекты, уточнив, что Россия не вмешивается в дела этой страны.
Риски провокаций в Абхазии и Южной Осетии
При этом Песков сообщил о возможных рисках провокаций в Абхазии и Южной Осетии на фоне ситуации в Грузии. По его словам, такие риски, безусловно, существуют.
В заключение он еще раз добавил, что Москва к ситуации в Грузии никакого отношения не имеет.