Опубликовано: 12:00, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В горах Краснодарского края и Адыгеи объявлено штормовое предупреждение по лавиноопасности. Предупреждение продлится до 12 марта

Спасатели МЧС РФ предупредили, что в горах Адыгеи и Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение по лавиноопасности.

Уточняется, что предупреждение действует до 18:00 12 марта выше двух тысяч метров. В этой связи главк МЧС России по Краснодарскому краю просит соблюдать меры безопасности.

Что делать, если попал под лавину

Прежде всего, необходимо лечь по направлению движения снега и постараться удержаться на поверхности снежного потока, совершая при этом плавательные движения руками. Двигаться необходимо к краю лавины.

В том случае, если вырваться из снежного плена не удалось, нужно избавиться от всего лишнего обмундирования и позаботиться о кислороде: закрыть рот и нос, а затем расчистить снег перед лицом и грудью, создав перед собой своеобразный «воздушный мешок». И ни в коем случае нельзя поддаваться панике, так как из-за этого растет расход кислорода.