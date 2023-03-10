В Узбекистане на 30 апреля назначен референдум по конституции

Опубликовано: 11:35, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Парламент Узбекистана назначил референдум по обновленной конституции на 30 апреля. Основной закон страны изменится на 65% и станет более социально ориентированным.

Референдум по обновленной конституции Узбекистана планируется организовать 30 апреля, решение принято сегодня Законодательной палатой Олий мажлиса. Постановление направлено на утверждение в Сенат.

Депутаты детально проработали все предлагаемые дополнения и изменения в настоящую конституцию и на пленарном заседании постановили провести 30 апреля всенародный референдум по Конституции Узбекистана в новой редакции.

Какие изменения Конституции запланированы?

Конституция республики изменится на 65%. Согласно нововведениям, конституция прирастет статьями - их станет 155 вместо существующих 128, также почти вдвое больше станет конституционных норм с прямым действием. Кроме того, в высшем нормативном правовом акте республики будет закреплено, что Узбекистан объявляется социальным государством. Больше внимания в законе будет уделено правам и свободам граждан, также будет гарантирована свобода работы СМИ.

Будет ограничено число сроков пребывания лица на посту. Максимум два срока подряд можно будет занимать такие должности, как президент Узбекистана, спикер Законодательной палаты, председатель Сената, председатель Верховного суда, председатель и зампредседателя Высшего совета судей, председатель ЦИК, генпрокурор и другие.

Обновления коснутся и парламента - число членов Сената республики сократится с 100 до 65.

Изменить существующую конституцию предложил в конце 2021 года узбекистанский лидер Шавкат Мирзиеев. Действующий основной закон вступил в силу в конце 1992 года, поправки вносились трижды, последний раз - в 2017 году.