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Парламент Грузии провалил закон об иноагентах

Парламент Грузии провалил закон об иноагентах
Грузинский парламент провалил во втором чтении закон об иноагентах. 1 депутат проголосовал за законопроект, против него выступили 35 парламентариев.

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" провалили грузинские депутаты во втором чтении в парламенте. Против законопроекта проголосовали 35 парламентариев, за – 1 депутат, а 58 – воздержались.

Голосование было техническим, без предваряющих дебатов, заседание завершилось в течение четверти часа.

Помимо этого общественное движение "Сила народа", являющаяся инициатором второго законопроекта "О регистрации иноагентов", отозвала его из грузинского парламента.

Глава "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе в речи для СМИ заявил, что даже в проваленном статусе законопроекты помогли властям поднять тему негативного иностранного влияния на Грузию, осуществляемого через НПО, и выразил благодарность тем, кто голосовал "за" на первом чтении.

Он заявил, что население увидело, как НПО занимаются антигосударственной активностью, и подчеркнул, что роль иноагента не приносит гражданину или организации никаких выгод. Также Кобахидзе сообщил, что беспорядки, вызванные принятием первого законопроекта в первом чтении, обнажили силовые, незаконные инструменты "Единого национального движения" Михаила Саакашвили, с помощью которых партия намеревалась забрать власть у "Мечты".

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