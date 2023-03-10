Си Цзиньпин переизбран председателем КНР

Опубликовано: 8:15, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Действующий председатель КНР Си Цзиньпина в трети раз был переизбран на должность председателя КНР. Также он снова возглавил Центральный военный совет Китая

Действующий председатель КНР Си Цзиньпина в ходе голосования депутатов Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) был единогласно переизбран на должность председателя КНР. Это уже третий пятилетний срок действующего главы государства.

Выборы стартовали утром в пятницу на пленарном заседании путем тайного голосования, голоса за Си Цзиньпина отдали все 2952 депутата.

Таким образом, действующий глава государства стал первым в истории страны председателем, третий раз подряд избранным на эту должность.

Также Си Цзиньпина вновь возглавил Центральный военный совет Китая – организацию, руководящую всеми вооруженными силами страны.