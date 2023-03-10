Саудовская Аравия назвала условие признания Израиля 

Опубликовано: 6:45, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Саудовская Аравия сообщила о том, что готова признать государство Израиль в обмен на помощь с реализацией ядерной программы. Также условием признания является гарантия безопасности страны от США

Саудовская Аравия намерена признать Израиль в том случае, если получит содействие реализации ее гражданской ядерной программе, а также получит гарнтии безовасности от Вашингтона.

Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, Эр-Рияд ведет трехсторонние консультации с Израилем и США об установлении дипотношений с израильской стороной.

Главное условие – это помощь в развитии ее программы ядерной энергетики, которая включает передачу ей технологии обогащения урана, а также гарантии безопасности и оборонной помощи со стороны США.

Нормализация отношений двух стран стала особенно актуальной для Вашингтона и Кабмина Израиля после резкого обострения конфронтации с Ираном из-за реализации его ядерной программы.