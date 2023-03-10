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Саудовская Аравия назвала условие признания Израиля 

Саудовская Аравия назвала условие признания Израиля 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Саудовская Аравия сообщила о том, что готова признать государство Израиль в обмен на помощь с реализацией ядерной программы. Также условием признания является гарантия безопасности страны от США

Саудовская Аравия намерена признать Израиль в том случае, если получит содействие реализации ее гражданской ядерной программе, а также получит гарнтии безовасности от Вашингтона. 
Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, Эр-Рияд ведет трехсторонние консультации с Израилем и США об установлении дипотношений с израильской стороной. 
Главное условие – это помощь в развитии ее программы ядерной энергетики, которая включает передачу ей технологии обогащения урана, а также гарантии безопасности и оборонной помощи со стороны США. 
Нормализация отношений двух стран стала особенно актуальной для Вашингтона и Кабмина Израиля после резкого обострения конфронтации с Ираном из-за реализации его ядерной программы.

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