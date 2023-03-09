РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Россиян просят воздержаться от поездок в Грузию

Россиян просят воздержаться от поездок в Грузию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российское правительство рекомендует гражданам не ездить в Грузию в связи с протестами в стране. Тем, кто сейчас находится в Грузии, предлагается избегать посещения центра Тбилиси и Батуми.

Рекомендация россиянам отказаться от поездок в Грузию опубликована министерством экономического развития РФ. Она связана с неспокойной обстановкой в грузинской столице и других городах.

Что делать россиянам?

Власти рекомендуют гражданам РФ воздержаться от поездок в кавказскую республику. Тем, кто в настоящее время находится в Грузии, советуют не посещать людные места, например центр Тбилиси или Батуми.

За помощью, если возникнет необходимость, самостоятельные путешественники-россияне могут обратиться в секцию интересов РФ при швейцарском посольстве в Грузии. Граждане, находящиеся в кавказской республике в составе тургрупп, могут по телефону связаться с ассоциацией "Турпомощь".

Что происходит в Грузии?

В Грузии несколько дней продолжаются акции протеста в связи со скандальным законом об иноагентах. Ранее в четверг правящая партия «Грузинская мечта» отозвала закон из-за массовых протестов, однако оппозиция продолжает выходить на митинги в крупных городах. Задержано свыше 100 человек. В эти минуты в Тбилиси также проходит акция - тысячи людей вышли к зданию парламента, они требуют освободить задержанных, выражают недоверие к властям и празднуют отзыв закона.

Отметим, что президент Саломе Зурабишвили также противница закона об иноагентах и планировала наложить на него вето.

Закон об иноагентах: что это такое?

Закон об иноагентах: что это такое?

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1160 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version