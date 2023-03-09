Swarovski окончательно уходит из России

Производитель ювелирных кристаллов принял решение уйти из России. Точные сроки ухода не называются. Продажу изделий Swarovski прекратили в России год назад.
С российского рынка уходит всемирно известный австрийский производитель кристаллов Swarovski. Бизнес на территории РФ компания приостановила в прошлом марте.
По словам гендиректора Swarovski Алексиса Назарда, руководство компании решило, что не может поддерживать даже приостановленную деятельность в России.
Точные сроки окончательного ухода Swarovski из России не называются.
Напомним, что год назад бренд приостановил реализацию своей продукции на территории России.
С начала СВО российский рынок покинули многие западные компании, решить проблему дефицита товаров было решено с помощью параллельного импорта.