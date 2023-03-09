Swarovski окончательно уходит из России

Опубликовано: 20:20, 9 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Производитель ювелирных кристаллов принял решение уйти из России. Точные сроки ухода не называются. Продажу изделий Swarovski прекратили в России год назад.

С российского рынка уходит всемирно известный австрийский производитель кристаллов Swarovski. Бизнес на территории РФ компания приостановила в прошлом марте.

По словам гендиректора Swarovski Алексиса Назарда, руководство компании решило, что не может поддерживать даже приостановленную деятельность в России.

Точные сроки окончательного ухода Swarovski из России не называются.

Напомним, что год назад бренд приостановил реализацию своей продукции на территории России.

С начала СВО российский рынок покинули многие западные компании, решить проблему дефицита товаров было решено с помощью параллельного импорта.