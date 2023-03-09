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Школьные каникулы в Узбекистане начнутся 19 марта

Школьные каникулы в Узбекистане начнутся 19 марта
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Школьники в Узбекистане уйдут на весенние каникулы не 21, а 19 марта. Каникулы продлеваются в связи с объявлением дополнительных нерабочих дней на Навруз.

Весенние каникулы в Узбекистане начнутся уже 19 марта, это значит, что отдыхать школьники будут на два дня больше.

Последним учебным днем перед каникулами в школах республики станет суббота, 18 марта. Вернутся за парты дети в понедельник, 27 марта, объявили в Минобразования.

Правительством ранее были утверждены каникулы с 21 по 26 марта. Однако указ президента Узбекистана Шавката Мирзиеева о дополнительных нерабочих днях в марте в связи с Наврузом, продлил весенние каникулы, праздничным днем объявлено 20 марта.

Таким образом, весенние каникулы в школах составят не неделю, а девять дней. Отметим, что на эти дни придутся масштабные гуляния в Узбекистане по случаю весеннего праздника Навруза.

Ранее стало известно, что в школьную программу в Узбекистане могут войти народные ремесла.

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