Опубликовано: 19:08, 9 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В пятницу в правительстве Германии состоится заседание, посвященное обсуждению новых данных о подрывах на газопроводах "Северный поток". Обсуждение информации пройдет в закрытом режиме.

Парламент Германии завтра будет обсуждать последнюю информацию, связанную со взрывами на "Северных потоках", прогремевших в сентябре.

Как информирует агентство DPA, обсуждать последние данные по диверсии на трубопроводах будет комитет Бундестага по контролю над деятельностью спецслужб. Специальное заседание назначено на 10 марта, оно пройдет к закрытом режиме. По сведениям DPA, члены комитета еще не знакомы с предварительными результатами расследования взрывов на "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Данное расследование ведет Генпрокуратура ФРГ, которая накануне сообщила о январских обысках на судне, возможно причастном к диверсии.

Отметим, что США в последнее время не раз объявляли ложными обвинения в причастности к инциденту, а также рассказали о связи с диверсией гражданина Украины.