ВМС КСИР пополнил океанский корабль "Шахид Махдави"

Опубликовано: 16:57, 9 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Иранское информационное агентство ИРНА

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции сегодня пополнили сто новых кораблей различных классов, в числе которых и океанский корабль "Шахид Махдави".

Океанский военный корабль "Шахид Махдави" сегодня был принят в состав военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) вместе с 99 новыми кораблями различных классов.

Церемония судов в состав ВМС КСИР прошла на юге страны в иранском Бандар-Аббасе, в ней приняли участие командующий КСИР генерал-майор Хоссейн Салами, командующий ВМС КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири и группа военных, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Характеристики "Шахид Махдави" впечатляют: его длина составляет 240 метров, ширина судна - 32 метра. Вес корабля - 14 тыс тонн, его грузоподъемность – 41 тыс тонн.

На боевом корабле мощное военное оснащение: на его вооружении – трехмерная РЛС с фазированной антенной решеткой, ракеты класса "море-море" и "море-воздух", современные системы связи для радиоэлектронной борьбы и крылатые ракеты с дальностью действия 700 км.

Также корабль может нести на своем боту вертолеты и дроны.