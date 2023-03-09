Опубликовано: 15:05, 9 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Грузинская мечта" решила прекратить рассматривать законопроект об иностранных агентах и специально провалит его на голосовании в парламенте.

Исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе заявил, что правящая партия решила специально провалить на голосовании во втором чтении закон об иноагентах, его рассмотрение будет прекращено.

Он отметил, что провалу подлежит грузинский документ об иноагентах из-за его принятия в первом чтении. По его словам, провал процедурно завершит этот вопрос.

Политик подчеркнул, что "Грузинская мечта" отозвала как грузинскую версию документа, так и американскую. Кроме того, информация об отзыве законопроектов уже направлена в Венецианскую комиссию.