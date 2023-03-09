Суточные показания ковида в России замерли на отметке в 2,5 тысяч случаев

Опубликовано: 13:36, 9 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За минувшее сутки, в праздничный день 8 Марта, суточные показатели новых случаев коронавируса в России практически не изменились – по стране было выявлено 12 496 случаев заражения, что лишь на 176 больше, чем накануне.

За минувшие сутки в России был отмечен минимальный рост числа новых заболевших коронавирусом – в праздничный день болезнь подхватили 12 496 новых пациентов, умерли от болезни еще 40 человек, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

По сути число подтвержденных случаев заболевания не изменилось, поскольку рост числа инфицированных составил всего 176 человек – накануне болезнь поразила 12 320 человек, а значит, количество заболевших увеличилось на величину чуть более 1%.

В лидерах по числу новых заболевших по-прежнему Москва – здесь 2 404 новых пациентов. В Северной столице небольшой спад – 1 174 против 1 241 нового заболевшего накануне, и это небольшой, но все же прогресс.

Спад числа новых заболевших и на Кубани – 193 против 262 новых инфицированных накануне. Чуть меньше новых больных и на Ставрополье – 269 против 300 накануне. Небольшое снижение в Крыму - 56 человек с положительным тестом, на три человека меньше, чем накануне. В Дагестане 11 новых инфицированных, в Кабардино-Балкарии двукратный рост – 29 против 14 заболевших накануне, в Адыгее 18 новых больных, в Карачаево-Черкесии двукратный спад – всего 10 заболевших жителей, в Северной Осетии тоже рост – 14 новых больных, днем ранее таковых было 8, в Ингушетии – четверо, в Чечне - трое.

В целом в регионах СКФО и Юга России наблюдается положительная динамика течения болезни.

Всего с начала пандемии ковид был диагностирован в России 22 388 556 раз, умерли от болезни 396 463 россиянина. За сутки выздоровели 12 536 пациентов, общее число справившихся с болезнью по стране составило 21 729 768 человек. В больницы были доставлены 657 новых пациентов - число госпитализаций уменьшилось в 71 регионе и увеличилось в 10, в четырех ситуация не изменилась.