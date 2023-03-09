Ильхам Алиев: Азербайджан хочет мира

Опубликовано: 12:23, 9 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджан стремится к миру с Арменией, заявил Ильхам Алиев. Он подчеркнул, что мир достижим, никаких препятствий для него нет. Президент надеется, что члены мирового сообщества убедят Армению воспользоваться выпавшим ей шансом.

Азербайджан хочет мира с Арменией, и никаких препятствий для этого нет, заявил президент АР Ильхам Алиев, выступая на открытии X Глобального Бакинского форума.

Азербайджан имел законное право освободить свои территории силой

Глава государства напомнил, что изначально Азербайджан стремился мирно урегулировать конфликт с Арменией, несмотря на гуманитарный кризис, вызванный армянской оккупацией, в результате которого более миллиона азербайджанцев потеряли свой дом, стали беженцами и вынужденными переселенцами в результате этнической чистки.

Баку убеждал Ереван выполнить резолюции Совбеза ООН и вывести войска с азербайджанских территорий, однако Армения игнорировала их, проявляя неуважение к международному праву и мировому сообществу, отметил он.

Ильхам Алиев напомнил, что Минская группа ОБСЕ за почти 30 лет работы не достигла никаких результатов, так что в конце концов стало ясно, что они хотят навсегда разморозить конфликт, с чем не согласился Азербайджан.

"Мы сделали то, что посчитали нужным сделать, используя наше право на самооборону, Устав ООН, в частности статью. Мы освободили наши территории силой. Это было наше законное право"

— Ильхам Алиев

Настало время мира

Глава государства напомнил, что на протяжении 2,5 лет идет возрождение территории площадью 10 тыс кв км, полностью опустошенной в результате деятельности оккупантов.

Ильхам Алиев подчеркнул, что урбицид, культуроцид, экоцид, которые происходили на оккупированных территориях, - свидетельства варварства тех, кто совершал эти преступления.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент указал, что у азербайджанского народа было моральное право требовать мести, и в итоге он отомстил - но только на поле боя, не совершая, в отличие от противника, ни военных преступлений, ни геноцида. Теперь же пришло время мира.

"То, что было согласовано между Азербайджаном и Арменией в октябре прошлого года, в частности, в отношении уважения к суверенитету и территориальной целостности друг друга, фактически демонстрирует, что нет никаких препятствий для достижения мира"

— Ильхам Алиев

Он напомнил, что уже в ноябре 2020 года Баку озвучил инициативу о запуске мирных переговоров и представил свои пять принципов, которые должны стать базой для заключения мирного соглашения. Президент выразил надежду, что международные деятели смогут убедить Армению воспользоваться выпавшим ей шансом.

Ильхам Алиев уточнил, что, увлеченная агрессией против Азербайджана, Армения потеряла возможность стать независимой и самостоятельно строить свое будущее. Теперь же Ереван снова сможет начать вести себя по-соседски.

"Мы хотим мира. Мы не хотим еще одной войны. И мы думаем, что мир достижим"

— президент Азербайджана

Карабахские армяне будут лучше жить сейчас, чем при оккупации

Ильхам Алиев напомнил, что Азербайджан - это многоконфессиональное и многоэтническое государства, его Конституция защищает права меньшинств.

"Каждый, кто знаком с реальной ситуацией в Азербайджане, может подтвердить, что Азербайджан - страна с высоким уровнем религиозной и этнической толерантности, где представители различных этнических групп, различных конфессий, живут в мире и с достоинством. Поэтому я уверен, что жизнь армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, будет намного лучше, чем во времена оккупации"

— президент