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В стамбульской верфи тушили пожар на российском судне

Тушение пожара
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Накануне вечером в кубрике на российском рыболовецком сейнере Ester, стоящем на ремонте на верфи в районе Тузла на востоке Стамбула, вспыхнул пожар, который тушили местные пожарные бригады.

Накануне вечером в кубрике на рыболовецком судне под российским флагом в Стамбуле вспыхнул пожар, пишут турецкие СМИ.

Огонь на судне Ester, находящемся на ремонте на верфи в районе Тузла Айдынтепе, быстро распространился на другие судовые помещения. Тушить его прибыли пожарные бригады из Тузлы, Пендика, Картала и Орханлы, которые справились с возгоранием уже к 22 часам, спустя пару часов после возгорания, передает РИА Новости.

На время тушения экипаж корабля, состоящий из 66 россиян, был отправлен на другое судно – "Балтийская коса". К счастью, обошлось без пострадавших, сообщили в генконсульстве РФ.

Насколько пострадало само судно, в сообщении не указывается.

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