Сколько стоит "замороженная" и украденная лошадь Кадырова?

Опубликовано: 20:18, 8 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Украденный конь Рамзана Кадырова, живший в Чехии как замороженное из-за санкций имущество политика, стоит гораздо больше, чем сообщалось изначально, не $18 тыс, а минимум $10 млн.

Украденный конь Рамзана Кадырова, живший в Чехии как замороженное из-за санкций имущество политика, стоит гораздо больше, чем сообщалось изначально, не $18 тыс, а минимум $10 млн.

Украденный в Чехии племенной скакун Рамзана Кадырова стоит не $18 тыс, как сообщали СМИ, а гораздо больше, рассказал сам глава Чечни.

По его словам, стоимость животного зaнизили искусственно. Кадыров предположил, что это было сделано для проворачивания "черных" финaнсoвых схем теми, кто ухаживает за ним.

Глава республики подчеркнул, что Зaзу, оказавшийся под санкциями еще в 2014 году, стoит минимум $10 млн.

Кто украл лошадь Кадырова

Политик также усомнился, что его лошадь случайно стала жертвой конокрадов. Он также выразил сожаление из-за того, что конь стал жертвой политических интриг.