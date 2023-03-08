Законы об иноагентах направлены Грузией в Венецианскую комиссию

Спикер грузинского парламента попросил Венецианскую комиссию дать правовое заключение по двум законам об иноагентах, которые ранее были направлены в законодательный орган.
Соответствующее письмо Шалва Папуашвили послал главе органа Клэр Бази Малори.
В нем поясняется, что с помощью закона об иностранных агентах власти Грузии надеются обеспечить необходимый уровень прозрачности организаций, в том числе относительно иностранного финансирования, в условиях повышения требований к безопасности.
При этом предполагается, что нововведение не будет ущемлять права и свободы людей.
Законы об иноагентах
В парламент Грузии ранее были внесены два законопроекта, накануне депутаты приняли более мягкую "грузинскую" версию. Рассмотрение американской версии должно было пройти завтра, но в итоге оно отменено.
Протесты в Тбилиси
Беспорядки начались накануне в столице Грузии после принятия закона. В акции протеста приняли участие несколько тысяч человек, они пытались заблокировать здание парламента и кидали в полицию "коктейли Молотова". Правоохранители задействовали против них слезоточивый и перцовый газ, а также водометы.
Были задержаны 66 демонстрантов, пострадали около 50 полицейских.
Демонстрации в центре города продолжаются и сегодня.