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Законы об иноагентах направлены Грузией в Венецианскую комиссию

Законы об иноагентах направлены Грузией в Венецианскую комиссию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Оба закона об иноагентах отправлены властями Грузии в Венецианскую комиссию. Нововведение должно обеспечить прозрачность действующих в стране организаций с точки зрения их иностранного финансирования. Это необходимо для обеспечения безопасности, уверены в Тбилиси.

Спикер грузинского парламента попросил Венецианскую комиссию дать правовое заключение по двум законам об иноагентах, которые ранее были направлены в законодательный орган.

Соответствующее письмо Шалва Папуашвили послал главе органа Клэр Бази Малори.

В нем поясняется, что с помощью закона об иностранных агентах власти Грузии надеются обеспечить необходимый уровень прозрачности организаций, в том числе относительно иностранного финансирования, в условиях повышения требований к безопасности.

При этом предполагается, что нововведение не будет ущемлять права и свободы людей.

Законы об иноагентах

В парламент Грузии ранее были внесены два законопроекта, накануне депутаты приняли более мягкую "грузинскую" версию. Рассмотрение американской версии должно было пройти завтра, но в итоге оно отменено.

Протесты в Тбилиси

Беспорядки начались накануне в столице Грузии после принятия закона. В акции протеста приняли участие несколько тысяч человек, они пытались заблокировать здание парламента и кидали в полицию "коктейли Молотова". Правоохранители задействовали против них слезоточивый и перцовый газ, а также водометы.

Были задержаны 66 демонстрантов, пострадали около 50 полицейских.

Демонстрации в центре города продолжаются и сегодня.

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