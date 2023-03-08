Законы об иноагентах направлены Грузией в Венецианскую комиссию

Опубликовано: 18:16, 8 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Оба закона об иноагентах отправлены властями Грузии в Венецианскую комиссию. Нововведение должно обеспечить прозрачность действующих в стране организаций с точки зрения их иностранного финансирования. Это необходимо для обеспечения безопасности, уверены в Тбилиси.

Спикер грузинского парламента попросил Венецианскую комиссию дать правовое заключение по двум законам об иноагентах, которые ранее были направлены в законодательный орган.

Соответствующее письмо Шалва Папуашвили послал главе органа Клэр Бази Малори.

В нем поясняется, что с помощью закона об иностранных агентах власти Грузии надеются обеспечить необходимый уровень прозрачности организаций, в том числе относительно иностранного финансирования, в условиях повышения требований к безопасности.

При этом предполагается, что нововведение не будет ущемлять права и свободы людей.

Законы об иноагентах

В парламент Грузии ранее были внесены два законопроекта, накануне депутаты приняли более мягкую "грузинскую" версию. Рассмотрение американской версии должно было пройти завтра, но в итоге оно отменено.

Протесты в Тбилиси

Беспорядки начались накануне в столице Грузии после принятия закона. В акции протеста приняли участие несколько тысяч человек, они пытались заблокировать здание парламента и кидали в полицию "коктейли Молотова". Правоохранители задействовали против них слезоточивый и перцовый газ, а также водометы.

Были задержаны 66 демонстрантов, пострадали около 50 полицейских.

Демонстрации в центре города продолжаются и сегодня.