Азербайджан надеется на позитивную реакцию Армении по мирному договору

Опубликовано: 17:08, 8 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ильхам Алиев выразил надежду на положительную реакцию Армении на замечания Азербайджана по поводу мирного соглашения. Президент подчеркнул, что работа над его текстом продвигается - стороны обмениваются замечаниями.

В Баку рассчитывают на положительную реакцию Еревана на предложения по мирному соглашению, заявил президент Азербайджана.

На переговорах с президентом Латвии Ильхам Алиев рассказал, как продвигается нормализация отношений с Арменией.

По его словам, Азербайджан надеется, что руководство Армении положительно воспримет направленные ранее поправки по поводу текста мирного договора.

Работа над мирным соглашением идет

Ильхам Алиев напомнил, что Баку ранее представил свой вариант, который был разработан на базе норм и принципов международного права. После этого Ереван направил азербайджанской стороне свои комментарии, Баку также ответил на них.

Соответственно, подчеркнул президент, "процесс идет".

Пашинян о послевоенном урегулировании с Азербайджаном

Армянский премьер 3 марта заявил о решительном настрое Еревана на достижение мира на Южном Кавказе. Никол Пашинян сообщил, что Армения настроена на конструктивный диалог с Азербайджаном.

По его словам, Баку и Ереван ведут переговоры по трем аспектам:

достижение мирного соглашения;

разблокирование всех транспортных путей;

обеспечение безопасности и делимитация госграницы.