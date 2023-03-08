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Имя организатора подрыва "Северных потоков" известно разведке Запада

Газопроводы “Северный поток“ и “Северный поток-2“
© Фото: Мария Новоселова / "Вестник Кавказа"
Разведывательным службам стран Запада известно имя предполагаемого организатора и спонсора диверсий на "Северных потоках", и это гражданин Украины, не имеющий отношения к правительству Зеленского, утверждают западные СМИ.

Накануне газета The New York Times сообщила о том, что имеются данные разведки, которые убедительно свидетельствуют: за диверсией на газопроводах "Северный поток" стоит некая проукраинская группировка, планы которой были секретом для официального Киева. Это подтвердило и немецкое издание Zeit, написавшее, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.

"Имя предполагаемого частного спонсора, украинца, не связано с правительством... Зеленского, циркулирует в разведывательных кругах уже несколько месяцев, но не раскрывается", - говорится в публикации газеты, передает РИА Новости.

Как полагает автор статьи, таким образом чиновники НАТО хотели защитить Киев от публичного спора с Берлином.

О том, что за терактами стоят не американцы, россияне или поляки, а "частное предприятие с Украины", разведка знала уже через неделю после инцидента, о чем и уведомила сотрудников скандинавской делегации в Брюсселе.

Практически то же самое заявил изданию Politico сотрудник конгресса США, отметив, что диверсии на "Северных потоках", вероятно, совершили люди, связанные с Украиной, а не с Россией и США.

"Люди, связанные с Украиной, вероятно, сделали это... Это были не мы и, вероятно, не русские", - приводит газета слова сотрудника, который пожелал остаться неизвестным.

Согласно изданию, на протяжении нескольких месяцев в разведке говорят о том, что американские чиновники уделяют больше внимания версии событий, согласно которой диверсии были "проукраинским", а не "пророссийским" действием.

Впрочем, глава Минобороны Украины Алексей Резников сразу же заявил, что диверсии на трубопроводах "Северные потоки" не являются "работой" Киева, пишет агентство Франс Пресс.

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