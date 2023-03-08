Техвстреча сотрудников МИД Турции, России, Ирана и Сирии пройдет в Москве

Опубликовано: 15:40, 8 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД России готов уже на следующей неделе провести в Москве техническую встречу сотрудников МИД Турции, России, Ирана и Сирии, которая будет предварять встречу глав внешнеполитических ведомств четырех стран для достижения мира в регионе.

Россия интенсивно готовится ко встрече глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии, а техническая встреча представителей дипведомств этих стран пройдет в Москве на следующей неделе, сообщил сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Российская сторона предложила провести техническую встречу на следующей неделе, она станет подготовкой ко встрече глав МИД. В Москву приедут замглавы турецкого МИД, представители иранского внешнеполитического ведомства, а на следующем этапе, в удобное для всех время, пройдет встреча глав МИД, рассказал Чавушоглу сегодня на пресс-конференции с иранским коллегой, проходившей в Анкаре.

Напомним, в конце декабря в Москве после 11-летнего перерыва прошли первые переговоры министров обороны Турции и Сирии, которые обсудили пути разрешения сирийского кризиса.